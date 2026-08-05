Genç Sağlık Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Adem Duru, sağlık kurumlarında yönetimde tarafsızlık ve liyakat anlayışının güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Duru, kamuoyuna yaptığı açıklamada, sendika yöneticilerinin idarecilik görevinde bulunmaması, idarecilik görevini üstlenen kişilerin ise aktif sendika yöneticiliği yapmaması yönündeki yaklaşımın kamu hizmetinde tarafsızlık ilkesini desteklediğini belirtti. Sağlık alanında çalışma barışının korunmasının önemine dikkat çeken Duru, çalışanların haklarını gözeten, çözüm odaklı ve ilkeli sendikacılık anlayışını sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

Adem Duru, daha önce kamuoyuyla paylaşılan "sendika yöneticilerinin idarecilik görevinde bulunmaması, idarecilik görevini üstlenenlerin de aktif sendika yöneticiliği yapmaması" yönündeki ilkenin karşılık bulduğunu söyledi.

14 Aralık ve 14 Temmuz tarihlerinde, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında gerçekleştirilen sağlık yöneticisi görevlendirmelerinde sendika yöneticilerinin tercih edilmemesini ve bazı yöneticilerin sendikal ilçe başkanlığı görevlerini devretmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Duru, "Kamu hizmetinde tarafsızlığın, adaletin ve liyakatin güçlendirilmesine katkı sunan bu yaklaşım nedeniyle Sağlık Bakanlığımıza ve devlet büyüklerimize teşekkür etmeyi bir görev biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Genç Sağlık Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Adem Duru, kurumlarda çalışma huzurunu koruyan, çatışmayı değil çözümü önceleyen ve çalışanların hak ile menfaatlerini etkin şekilde savunan ilkeli sendikacılık anlayışını sürdüreceklerini kaydetti.

Duru, sendikal kaliteyi artırmak, sağlık çalışanlarının güven duyduğu ve kurumsal gelişime katkı sağlayan bir sendikal yapıyı güçlendirmek amacıyla çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini de sözlerine ekledi.