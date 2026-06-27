AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 129. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) münhal kadroları kapsamında Adıyaman'a 22 hekim kadrosu tahsis edildiğini, bunlar arasında kent tarihinde ilk kez Çocuk Metabolizma Hastalıkları Uzmanı kadrosunun da yer aldığını açıkladı. Şan, bu gelişmenin uzun süredir özel takip ve tedavi gerektiren metabolik hastalıklarla mücadele eden çocuklar ve aileleri için önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

Milletvekili İshak Şan, Adıyaman'ın sağlık alanında önemli bir adım attığını belirterek, Sağlık Bakanlığı'nın 129. Dönem DHY münhal kadroları kapsamında ilde ilk kez Çocuk Metabolizma Hastalıkları Uzmanı görevlendirileceğini söyledi.

Yeni kadronun sadece bir hekim ataması olmadığını dile getiren Şan, daha önce metabolik hastalık tanısı, takibi ve tedavisi için çevre illere gitmek zorunda kalan ailelerin bu süreçte önemli bir kolaylık yaşayacağını kaydetti.

Şan, vatandaşların sağlık hizmeti alabilmek için başka illere gitmek zorunda kalmaması adına Adıyaman'da ihtiyaç duyulan tüm branşların kazandırılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Sağlık alanındaki yatırımların devam ettiğini ifade eden Şan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen sağlık politikaları doğrultusunda Adıyaman'ın ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarının kente kazandırılması için Sağlık Bakanlığı nezdindeki girişimlerin sürdüğünü söyledi.

Milletvekili Şan, açıklamasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na teşekkür ederek, Adıyaman'a tahsis edilen yeni hekim kadrolarının kente ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.