Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 129. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kapsamında Kahta Devlet Hastanesi'ne 4 yeni uzman hekim kadrosu tahsis edildi. Yeni kadrolarla birlikte hastanede göz hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, deri ve zührevi hastalıklar ile patoloji branşlarında sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yapılan planlama doğrultusunda açılan uzman hekim kadrolarının, hastaların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırması ve hizmet kapasitesini artırması bekleniyor.

Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, tahsis edilen kadroların hastane için önemli bir kazanım olduğunu belirterek, vatandaşlara daha kaliteli, hızlı ve etkin sağlık hizmeti sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Başhekim Akel, kadroların hastaneye kazandırılmasına katkı sağlayan Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Yeni uzman hekimlerin göreve başlamasının ardından Kahta Devlet Hastanesi'nin uzman hekim kadrosunun daha da güçlenmesi hedefleniyor.