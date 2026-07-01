TÜRKAV Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar, Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan uzman kadrolarına yapılacak atamalara ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı. Babar, uzman kadrolarının bilgi, deneyim ve mesleki yeterliliğe dayalı objektif kriterlerle doldurulmasının kamu yönetimi ve sağlık hizmetlerinin kalitesi açısından önem taşıdığını belirterek, atama süreçlerinin şeffaf şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Yusuf Babar, Sağlık Bakanlığı teşkilat yapısında yapılan düzenlemelerin ardından ihdas edilen uzman kadrolarına yönelik personel alımlarının sağlık camiası tarafından yakından takip edildiğini söyledi. Kamuoyunda en çok merak edilen konunun ise bu görevlere atanacak kişilerin hangi ölçütlere göre belirlendiği olduğunu dile getirdi.

Uzman unvanının yalnızca bir kadro adı olmadığını belirten Babar, bu görevlere atanacak personelin ilgili alanda en az beş yıllık fiili çalışma deneyimine sahip olması, görev alanıyla ilgili eğitim ve mesleki yeterliliklerini belgelendirebilmesi, bilgi ve tecrübesiyle öne çıkan kişiler arasından objektif kriterlerle seçilmesi gerektiğini kaydetti.

Atama süreçlerinde liyakatten uzak uygulamaların kamu yönetimine zarar vereceğini ifade eden Babar, kişisel ilişkiler veya referanslarla yapılan görevlendirmelerin çalışma barışını olumsuz etkileyebileceğini, kamu kaynaklarının verimli kullanılabilmesi için ehliyet ve liyakat anlayışından taviz verilmemesi gerektiğini söyledi.

TÜRKAV Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar, Sağlık Bakanlığı'ndan beklentilerinin uzman kadrolarına yapılacak tüm atamalarda bilgi, birikim, deneyim ve mesleki yeterliliği esas alan objektif kriterlerin uygulanması, süreçlerin şeffaf yürütülmesi ve kamuoyunun açık şekilde bilgilendirilmesi olduğunu belirtti.

Güçlü bir sağlık sisteminin ancak güçlü kurumlar ve liyakatli insan kaynağıyla mümkün olacağını ifade eden Babar, vatandaşların nitelikli sağlık hizmetine erişiminin sürdürülebilmesi için uzman kadrolarında liyakat ilkesinin temel alınması gerektiğini vurguladı.