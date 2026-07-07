Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hipofiz tümörüne bağlı görme kaybı yaşayan hasta, Beyin ve Sinir Cerrahisi ile Kulak Burun Boğaz ekiplerinin birlikte gerçekleştirdiği endoskopik ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Burun içerisinden uygulanan endoskopik endonazal yöntemle hipofiz bölgesindeki tümöre dışarıdan kesi yapılmadan ulaşıldı. Operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından hastanın görme fonksiyonlarında erken dönemde belirgin düzelme görüldüğü bildirildi. Farklı branşlardan uzman hekimlerin ortak çalışmasıyla yapılan ameliyat, Adıyaman'da hipofiz tümörlerinin cerrahi tedavisinde uygulanan endoskopik yöntemler arasında yer aldı.

Tümöre Burun İçerisinden Ulaşıldı

Hipofiz tümörüne bağlı görme kaybı gelişen hastanın ameliyatında endoskopik endonazal yöntem kullanıldı. Burun içerisinden uygulanan yöntemle hipofiz bölgesindeki tümöre doğal anatomik yoldan ulaşılarak dışarıdan herhangi bir kesi yapılmadı.

Operasyon sonrasında hastanın görme fonksiyonlarında erken dönemde belirgin düzelme sağlandığı bildirildi.

Ameliyat, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği'nden Prof. Dr. Şeyho Cem Yücetaş ile Uzm. Dr. Ozan Yavuz Tüfek, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği'nden Doç. Dr. Mehtap Koparal, Uzm. Dr. Emirhan Akyol ve Asistan Dr. Ahmet Demir'in ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi.

Solunum Ve Koku Fonksiyonlarının Korunması Amaçlanıyor

Uzmanlar, endoskopik endonazal yöntemin hipofiz tümörlerine doğal anatomik yoldan ulaşılmasına imkân verdiğini belirtti. Bu yöntemle hastaların burun anatomisinin yanı sıra solunum ve koku fonksiyonlarının en üst düzeyde korunmasının amaçlandığı ifade edildi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonun, Beyin ve Sinir Cerrahisi ile Kulak Burun Boğaz branşlarının ortak çalışmasıyla uygulanan endoskopik hipofiz cerrahisi örnekleri arasında bulunduğu kaydedildi.

Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tepe ve hastane yönetimi, ameliyatta görev alan sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Hastane yönetimi, ileri cerrahi tekniklerinin Adıyaman'da uygulanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Yapılan açıklamada, vatandaşlara güvenli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulması amacıyla sağlık yatırımları ile tıbbi uygulamalara yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: PERRE