Siirt'te düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil kaldırıma çıktı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kent merkezinde yaşanan kazada, düğün konvoyunda ilerleyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıkarak kaldırıma yöneldi.

Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yoğun trafik akışının bulunduğu bölgede yaşanan kazada başka araçların olaya karışmaması ve zincirleme bir kazanın meydana gelmemesi olası daha büyük bir tehlikenin önüne geçti.

Kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Adıyamanlılar Net olarak bölgedeki gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.