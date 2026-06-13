Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Tatlı köyünde meydana gelen talihsiz olayda, merdivenden düşerek ağır yaralanan 1 yaşındaki Menesa Aksu, hastanede verilen tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, köyde oyun oynadığı sırada merdivenden düşen Menesa Aksu (1), yakınları tarafından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından beyin kanaması şüphesiyle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen küçük Menesa, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kurtalan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen küçük Menesa Aksu'nun hayatını kaybetmesinin ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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