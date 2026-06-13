Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde su tankeri ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki Aziz Ayhan Gümüş yaşamını yitirdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç sürücü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Gelen son bilgilere göre, kaza, Suruç ilçesine bağlı Dinlence Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Hıdır G. (66) yönetimindeki 63 ADK 947 plakalı su tankeri ile sürücülüğünü Aziz Ayhan Gümüş'ün (17) yaptığı 63 ALF 723 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Gümüş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kazanın nedenine ilişkin inceleme sürerken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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