Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 228 iş yeri kontrol edildi. İş yerleri, seyyar satıcı faaliyetleri, kaldırım işgalleri ve hijyen kuralları başta olmak üzere birçok alanda yapılan denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen işletmelere yönelik işlem uygulanırken, vatandaşlardan gelen şikâyetler de değerlendirildi.

Siirt Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 10-20 Haziran tarihleri arasında kent genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Zabıta ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda iş yerlerinin faaliyetleri, hijyen şartları, kaldırım işgalleri ve seyyar satıcı uygulamaları incelendi.

Denetimlerde mevzuata aykırı uygulamalar tespit edilen 78 iş yerine uyarıda bulunulurken, kurallara uymadığı belirlenen 17 işletme hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

Vatandaşlardan gelen 74 şikâyetin tamamına ekipler tarafından müdahale edildiği belirtilirken, denetimlerin kent genelinde aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi.

Ekipler tarafından yapılan kontroller sırasında görüntü kirliliğine neden olduğu belirlenen ve gelişigüzel bırakılan 3 el arabası ile çeşitli malzemeler de toplatılarak muhafaza altına alındı.

Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, kent düzeninin korunması ve vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda hizmet alabilmesi amacıyla denetim çalışmalarına devam edeceği bildirildi.