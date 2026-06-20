İran lideri Mücteba Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında imzalanan barış mutabakat zaptına ilişkin açıklamalarda bulundu. İran halkına hitaben yayımladığı mesajda anlaşma sürecini değerlendiren Hamaney, prensip olarak farklı bir görüşe sahip olmasına rağmen İran’ın haklarının korunacağı yönündeki taahhütler üzerine anlaşmanın imzalanmasına izin verdiğini belirtti.

Hamaney, anlaşma aşamasına gelinmesine kadar ilgili kurum ve yetkililerin samimi çaba ve iyi niyetle çalıştığını ifade ederek sürecin dikkatle yürütüldüğünü kaydetti.

Açıklamasında ABD Başkanı Donald Trump’a da değinen Hamaney, mutabakat sürecinde Amerikan tarafının yoğun girişimlerde bulunduğunu söyledi.

İran lideri, anlaşmaya ilişkin kişisel görüşünün farklı olduğunu belirterek, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın aynı zamanda Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı sıfatıyla verdiği güvencelerin kararında etkili olduğunu ifade etti.

Hamaney, “Prensip olarak farklı bir görüşe sahiptim; ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı sıfatıyla, kendi ve diğer üyeler adına İran milletinin ve direniş cephesinin haklarının korunmasına dair bana verdiği taahhüt üzerine iznimi verdim” ifadelerini kullandı.

“İran’ın Hakları Korunacak”

Mesud Pezeşkiyan’ın, Amerikan tarafının aşırı taleplerde bulunması halinde bunların kabul edilmeyeceğini açık şekilde ifade ettiğini belirten Hamaney, İran’ın temel haklarının korunacağı yönündeki güvenceye dikkat çekti.

İran lideri, bundan sonraki süreçte mutabakatın şartlarının uygulanmasını takip edeceklerini belirterek, gelecekte yapılabilecek yüz yüze görüşmelerin İran’ın tüm talepleri kabul edeceği anlamına gelmediğini söyledi.

Hamaney, İran halkıyla birlikte anlaşma kapsamında verilen sözlerin hayata geçirilmesini bekleyeceklerini ifade etti.