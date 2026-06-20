Hatay’ın Defne ilçesinde bir konteyner kentte yaşanan ve iki kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Defne ilçesine bağlı Koçören Mahallesi’nde bulunan konteyner kentte meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 6 ay önce nişanlanan Lamiya Azazi (30) ile Üstün Ç. arasında bir süre önce anlaşmazlık yaşandı. Yaşanan anlaşmazlığın ardından Lamiya Azazi'nin ayrılık kararı aldığı öğrenildi.

İddiaya göre, gece saatlerinde konteyner kente gelen şüpheli, yanında bulunan tabancayla Lamiya Azazi ve babası Yusuf Azazi’ye ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Lamiya Azazi ile 65 yaşındaki babası Yusuf Azazi’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Baba ve kızın cenazeleri olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırılırken, jandarma ekipleri olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda olayın şüphelisi Üstün Ç., olayda kullandığı belirtilen tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.