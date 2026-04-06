Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar aralıksız sürerken, gelen ihbar üzerine ekipler harekete geçti.

Belirtilen adrese giden ekipler, sahile vurmuş bir çuval içerisinde toplam 36 kilogram takoz esrar maddesi buldu. Sahilde çuval iresinde bulunan uyuşturucu maddeye el konuldu.

Olayla ilgili olarak Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesi kapsamında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan işlem başlatıldı.

Yapılan açıklamada şüpheli kişi ya da kişilerin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

