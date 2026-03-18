Açıklamada, Özbekistan’ın Hatay’a yönelik desteklerinin gönüllerde müstesna bir yer edindiği vurgulandı.

Depremzedelere Anlamlı Davet

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 29 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen programda, Özbekistan Cumhuriyeti tarafından Hatay’da yapılan deprem konutlarının anahtar teslimi yapılırken, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, depremzede vatandaşlardan oluşan bir heyeti Nevruz Bayramı vesilesiyle ülkesine davet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da uygun gördüğü bu davet kapsamında Hataylı vatandaşlar 5 gün süreyle Özbekistan’da ağırlanacak.

Kardeşlik Bağları Güçleniyor

Planlanan ziyaret programı çerçevesinde Hataylı vatandaşlar, Özbekistan’da Nevruz’un manevi ve kültürel atmosferine katılarak iki ülke arasındaki ortak tarih ve medeniyet bağlarını daha yakından deneyimleyecek.

“Bu Destek Asla Unutulmayacak”

Açıklamada, Özbekistan’ın deprem sonrası sergilediği dayanışmanın Hatay halkı için büyük anlam taşıdığı belirtilerek, Arsuz’da inşa edilen yapıların sadece bir konut projesi değil, aynı zamanda iki ülke arasındaki dostluğun kalıcı bir simgesi olduğu ifade edildi.

Vali Masatlı’dan Teşekkür Mesajı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’e, depremzede vatandaşlara yönelik davetleri ve Hatay’a gösterdikleri destek nedeniyle teşekkür ederek, bu sürecin iki ülke arasındaki kardeşliği daha da pekiştireceğini belirtti.

HABER: HATAY / TEKHA