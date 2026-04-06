Robot Yarışmasında Dörtyol Okulları Zirve Yaptı

Hatay’da düzenlenen Robot Yarışması’nda Dörtyol ilçesi adeta damga vurdu. 1500 takım ile 4500 öğrenci ve öğretmenin katıldığı organizasyonda Dörtyol’dan katılan okullar, birçok kategoride birincilik elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; Mini Sumo, Hızlı Çizgi İzleyen ve Afiş kategorilerinde birincilik elde ederek dikkat çekerken, Dörtyol BİLSEM ise Lise Serbest Kategori ve Ortaokul Serbest Kategori’de birincilik kürsüsüne çıktı.

Toplamda 120 yarışmacı öğrenci, 50 danışman öğretmen ve 200 ziyaretçi öğrencinin katılım sağladığı yarışmada elde edilen bu başarı, ilçede büyük gurur yaşattı.

Elde edilen derecelerde emeği geçen okul yöneticileri, danışman öğretmenler ve öğrencilerin yanı sıra organizasyon sürecine destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Ceylan, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve organizasyon komitesine teşekkür edildi.

Dörtyol’a 5 farklı kategoride birincilik kazandıran Recep Atakaş MTAL ve Dörtyol BİLSEM’in başarılarının devamı temenni edildi.

HABER KAYNAK: Hüseyin ZORKUN - HATAY - TEKHA