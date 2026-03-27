Olay, 24 Mart 2026 tarihinde İskenderun Barbaros Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.K. isimli vatandaşın boynundaki altın kolye, yürüdüğü sırada T.Y. tarafından alınarak çalındı. Şüpheli olay yerinden kaçtı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda, olay anını kaydeden bir vatandaşa ait araç içi kamera görüntülerine ulaşıldı. Yapılan inceleme sonucu şüphelinin kimliği tespit edildi.

25 Mart 2026 tarihinde düzenlenen operasyonla şüpheli T.Y., çalınan kolye ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

