Hatay-Dörtyol’da İşlenen Cinayet Aydınlatıldı

Yaşanan Olay, Hatay'ın Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi’nde gerçekleşti. Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmada, olay yeri incelemeleri, kamera kayıtları, telefon kayıtları ve kanlı ayakkabı izleri detaylı şekilde incelendi. Yapılan kapsamlı araştırmalar sonucunda cinayetin failinin İ. C. olduğu tespit edildi.

Güvenlik güçlerince gözaltına alınan şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğinin kararıyla “Kasten Öldürme” suçundan tutuklandı.

HABER KAYNAK: Hüseyin ZORKUN - HATAY - TEKHA