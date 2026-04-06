Adalet Bakanı Akın Gürlek, suça sürüklenen çocuklara verilen cezalar konusunda toplumda oluşan hassasiyeti bildiklerini belirterek, bu rahatsızlığı gidermek amacıyla gerekli yasal adımların atılacağını açıkladı.

Bakan Gürlek Mağdur Ailelerle Bir Araya Geldi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ile birlikte Sarıyer Hakimevi'nde anlamlı bir buluşma gerçekleştirdi. Suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle bir araya gelen Bakan Gürlek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek ailelerin acılarını paylaştı.

"Suça Sürüklenen Çocuk Kavramı Temelden Değişecek"

Yargı camiasından gelen bir isim olarak mağduriyet içeren pek çok dosyanın yargılamasını bizzat yürüttüğünü hatırlatan Bakan Gürlek, 12. Yargı Paketi üzerindeki çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Bakan Gürlek, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:



"Özellikle suça sürüklenen çocuk kavramını en temelden değiştirerek, toplumdaki hassasiyetler de dikkate alınarak bu konuda gerekli uygulamalar için bir kanun çalışması yapacağız. Bu toplantı bu yüzden çok kıymetli. Özellikle ben sizlerin acısını en derinden hissediyorum. Sizlerin mağdur olduğunuz dosyalar, katıldığınız dosyalarla ilgili gözlemlerimi Sayın Başkan'ımızla birlikte de istişare ederek kanunun yasalaşma aşamasında dikkate alacağız. Suça sürüklenen çocuklar konusu toplumun kanayan yarasıdır; bu bizim hassas ve kırılgan konumuzdur."

Caydırıcılık ve Rehabilitasyon Ön Planda

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı Müşerref Pervin Tuba Durgut ise 18 yaş altındaki bireylerin karıştığı suçların kamu vicdanını rahatsız eden boyutlara ulaştığına dikkat çekti. Durgut, komisyon bünyesinde risk faktörlerinin analiz edildiğini belirterek, çocukları korumaya yönelik rehabilitasyon adımlarının yanı sıra cezaların daha caydırıcı hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Bakan Gürlek ve Durgut, yapılan açıklamaların ardından mağdur ailelerle basına kapalı bir görüşme gerçekleştirerek talepleri dinledi.

HABER KAYNAK: TEKHA