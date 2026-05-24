6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Adıyaman'ın gösterdiği mücadeleye dikkat çeken Mehmet Torunoğlu, 'Milletimizin sergilediği dayanışma ruhu bizlere yeniden umut oldu' dedi.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'ın ortaya koyduğu mücadeleye dikkat çeken Torunoğlu, bayramların toplumsal dayanışmayı güçlendiren en önemli manevi değerlerden biri olduğunu ifade etti. Kurban Bayramı'nın paylaşma, yardımlaşma ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği özel günlerden biri olduğunu belirten Torunoğlu, mesajında, 'Millet olarak bizleri ortak değerler etrafında buluşturan, sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarımızı güçlendiren mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzurunu ve manevi mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar; kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği, dayanışmanın büyüdüğü ve paylaşmanın anlam kazandığı çok özel günlerdir. Özellikle Kurban Bayramı, yardımlaşma ve kardeşlik kültürümüzün en güçlü şekilde yaşandığı önemli bir manevi iklim sunmaktadır' ifadelerini kullandı.

'Deprem Sonrası Dayanışma Bizlere Umut Oldu'

Mesajında 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin Adıyaman'da bıraktığı derin izlere de değinen Torunoğlu, yaşanan büyük acının ardından ortaya çıkan birlik ve dayanışma ruhunun Türkiye'nin en büyük gücü olduğunu vurguladı.

Torunoğlu açıklamasında, '6 Şubat depremlerinde Adıyaman olarak büyük bir acı yaşadık. Binlerce vatandaşımızı kaybettik, şehir olarak çok ağır bir yıkımla karşı karşıya kaldık. Ancak bu zor süreçte milletimizin sergilediği dayanışma, yardımlaşma ve birlik ruhu bizlere yeniden umut oldu. Devletimizin desteği, milletimizin sahiplenmesi ve iş dünyamızın fedakârlıklarıyla yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. Bugün hâlâ acılarımızı yüreğimizde hissediyoruz ancak aynı zamanda geleceğe umutla bakmayı da sürdürüyoruz' dedi.

'Adıyaman İş Dünyası Mücadeleyi Sürdürüyor'

Adıyaman iş dünyasının deprem sonrası süreçte üretim, istihdam ve ekonomik toparlanma adına büyük bir mücadele verdiğini ifade eden Torunoğlu, şehrin yeniden ayağa kalkması için ortak sorumluluk bilinciyle hareket edildiğini belirtti.

Başkan Torunoğlu, 'Adıyaman iş dünyası olarak deprem sonrası süreçte şehrimizin yeniden kalkınması, üretimin canlanması, istihdamın korunması ve ekonomik hayatın güçlenmesi adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Şehrimizin yeniden eski güçlü günlerine ulaşabilmesi için kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte ortak bir mücadele ortaya koyuyoruz. Bu süreçte birlik ve beraberliğimizi korumak en büyük gücümüzdür' ifadelerine yer verdi.

'Depremzede Aileler Unutulmamalı'

Bayramların toplumsal dayanışmayı büyüten önemli fırsatlar sunduğunu kaydeden Torunoğlu, özellikle depremzede vatandaşların unutulmaması gerektiğini belirterek, 'Bu bayramda da ihtiyaç sahiplerini, depremzede ailelerimizi, büyüklerimizi ve yalnız kalan vatandaşlarımızı unutmamalıyız. Bayramın manevi ruhunu hep birlikte yaşayarak dayanışmayı büyütmek, birbirimize daha sıkı sarılmak hepimizin ortak sorumluluğudur' dedi.

Torunoğlu mesajının sonunda ise, 'Bu duygu ve düşüncelerle; başta kıymetli Adıyamanlı hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize, üyelerimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, bereket ve barış getirmesini temenni ediyor; depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, ailelerine bir kez daha sabır diliyorum. Rabbim bizlere birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlara ulaşmayı nasip etsin' ifadelerini kullandı.

