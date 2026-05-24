Adıyaman'da Bayramı geçirecek olanlar ve şehir dışına çıkacak olanlar 'Bayramda yağış olup olmadığını araştırmaya başladı. Adıyaman genlinde Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bayramın yağışlı geçeceği açıklandı.

Arife Günü Hava Nasıl Olacak?

Arife günü ülkenin büyük bölümünün çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Adıyaman genelinde ise 26 Mayıs Salı günü bayram arifesinde kent genelinin sağanak yağışlı olacağı açıklandı.

Bayramda yağış var mı?

Bayramın 1'inci içinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesinin beklendiği Adıyaman'da yağmurların aralıklı olarak bayramın son gününe kadar devam edeceği meteoroloji tarafından açıklandı.

Kaynak : PERRE