Adıyaman'da 24 Mayıs 2026 itibarıyla benzin 67,26 TL, motorin 69,34 TL, LPG ise 34,34 TL'den satılıyor.

Son dönemde art arda yaşanan fiyat değişimleri, özellikle ulaşım ve nakliye maliyetlerini doğrudan etkilerken, vatandaşlar da güncel pompa fiyatlarını yakından takip ediyor. Adıyaman'da açıklanan rakamların Türkiye'nin büyükşehirlerine kıyasla daha yüksek seviyede olması dikkat çekti.

Adıyaman'da güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde seyrediyor:

Benzin: 67,26 TL

Motorin: 69,34 TL

LPG: 34,34 TL

Büyükşehirlerde akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 65,10 TL

Motorin: 67,03 TL

LPG: 33,89 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 64,97 TL

Motorin: 66,90 TL

LPG: 33,29 TL

Ankara

Benzin: 66,08 TL

Motorin: 68,16 TL

LPG: 33,87 TL

İzmir

Benzin: 66,36 TL

Motorin: 68,43 TL

LPG: 33,69 TL

Uzmanlar, şehirler arasında oluşan fiyat farklarında dağıtım maliyetleri, lojistik giderler ve bölgesel operasyon masraflarının etkili olduğunu belirtiyor.

Kaynak : PERRE