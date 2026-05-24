Depremden etkilenen çocuklara yönelik çalışmalarını sürdüren Genç Nesiller Derneği, Kurban Bayramı dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Adıyaman dernek şubesinde düzenlenen programda depremde yetim kalan çocuklar bir araya getirildi. Etkinlik kapsamında çocuklarla çeşitli oyunlar oynanırken, bayram harçlığı da takdim edildi. Programda konuşan Genç Nesiller Derneği Genel Başkanı Hasan Nusret Düşük, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Başkan Nusret Düşük, 'Öncelikle herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Hep beraber sağlıklı, mutlu, huzur ve barış dolu nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyorum. Bugün derneğimizin şubesinde depremde yetim kalmış çocuklarımızla toplandık. Onlarla oyunlar oynuyor, eğleniyor ve yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalışıyoruz. Ayrıca kendilerine bayram harçlığı takdim edeceğiz' dedi.

Depremden etkilenen çocuklara toplum olarak sahip çıkılması gerektiğini belirten Başkan Düşük, 'Biz Adıyaman halkı olarak depremde zarar görmüş, yetim ve öksüz kalmış, uzvunu kaybetmiş çocuklarımızın sürekli yanında olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu çalışmaları devam ettirmeyi planlıyoruz. Bizlere destek veren tüm gönüllülerimize teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarına da teşekkür eden Başkan Düşük, özellikle Perre Haber Ajansı ekibine desteklerinden dolayı teşekkür ederek, 'Bugün burada bizlerle beraber olmayı kendileri teklif etti. Çocuklarımızla yakından ilgileniyorlar. Kendilerine sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz' diye konuştu.

