Yerel ve bölgesel medya kuruluşlarının uzun süredir gündeminde yer alan telif ücretleri konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Eskişehir’de gerçekleştirilen toplantıda, yayıncıların karşı karşıya kaldığı hukuki ve mali yüklerin hafifletilmesine yönelik önemli bir uzlaşı sağlandı.

Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) Başkanı Vedat Gündoğan ile İcracı Sanatçılar ve Müzisyenler Meslek Birliği (TSMB) Başkanı Mustafa Demir’in öncülüğünde gerçekleştirilen görüşmelerde, yerel ve bölgesel yayıncılığı yakından ilgilendiren konular ele alındı. Yapılan görüşmelerin ardından taraflar arasında uzlaşı sağlanırken, kararın sektörde olumlu karşılandığı belirtildi.

Yerel yayıncılar açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilen gelişmenin, uzun süredir devam eden telif kaynaklı sorunların çözümüne katkı sunması bekleniyor. Özellikle yerel medya kuruluşlarının maliyet yükünü artıran uygulamalar konusunda atılan adımın, yayıncıların faaliyetlerini daha rahat sürdürebilmesine imkan sağlayacağı ifade ediliyor.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan RATEM Başkanı Vedat Gündoğan, telif ücretlerine ilişkin yaşanan sorunların çözümü için önemli bir sonuç elde ettiklerini belirtti. Gündoğan, alınan kararın yayıncıların üzerindeki hukuki ve mali yükleri azaltacağını söyledi.

TSMB Başkanı Mustafa Demir ise açıklamasında, yayıncılarla ortak hareket etmekten yana olduklarını ifade etti. Sorunun çözümü için katkı sunmaya hazır olduklarını belirten Demir, meslek birlikleri ile yayıncıların iş birliği içerisinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Sağlanan uzlaşıyla birlikte yayıncılar üzerinde devam eden hukuki süreçlerin sona ermesi ve mali yüklerin hafiflemesi bekleniyor. Sektör temsilcileri, alınan kararın yerel ve bölgesel yayıncılık alanında yeni bir dönemin kapısını aralayacağını değerlendiriyor.

Kararın, yayıncılar ile meslek birlikleri arasında daha güçlü bir iş birliği ortamı oluşturması ve uzun süredir tartışılan telif konularında kalıcı çözümlere zemin hazırlaması bekleniyor.

