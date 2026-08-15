Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Fidan Karakuş, Ankara'daki temasları kapsamında MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ile Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'yi ziyaret etti. Görüşmelerde Adıyaman'da görev yapan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorun, talep ve beklentilerini aktaran Karakuş, sendikal çalışmalar ve çalışma hayatındaki güncel konular hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Karakuş, Yaşar Yıldırım ile yaptığı görüşmede Adıyaman özelinde sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yaşadığı sorunları gündeme getirirken, Önder Kahveci ile gerçekleştirdiği görüşmede teşkilat çalışmaları, sendikal faaliyetler ve çalışma hayatındaki gelişmelerin yanı sıra kentteki sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının taleplerini ele aldı. Ankara'daki temasların daha sonra Ankara'da görev yapan Adıyamanlı bürokratlarla sürdüğü belirtildi.

Karakuş'tan Yaşar Yıldırım'a Ziyaret

Fidan Karakuş, MHP Genel Başkan Yardımcısı, Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkilerden Sorumlu Yaşar Yıldırım'ı ziyaret etti.

Karakuş, görüşmede Adıyaman özelinde sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorun, talep ve beklentilerini Yıldırım'a ilettiğini belirtti.

Karakuş, Yıldırım'a nazik ev sahipliği, ilgisi ve destekleri için teşekkür etti.

Sağlık Ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Talepleri Görüşüldü

Karakuş, Yıldırım ile yapılan görüşmede Adıyaman'da görev yapan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yaşadığı sorunların yanı sıra çalışanların talepleri ve beklentileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmede kentteki çalışma hayatına ilişkin konular da ele alındı.

Önder Kahveci'yi Ziyaret Etti

Karakuş, Ankara temasları kapsamında Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'yi de makamında ziyaret etti.

Ziyarette teşkilat çalışmaları, sendikal faaliyetler ve çalışma hayatının güncel konuları hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Karakuş, Adıyaman'daki sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yaşadığı sorunları, taleplerini ve beklentilerini Kahveci'ye de aktardığını belirtti.

Adıyaman'daki Çalışma Hayatı Gündeme Geldi

Karakuş, Kahveci ile görüşmesinde teşkilat çalışmaları ve sendikal faaliyetlerin yanı sıra çalışma hayatındaki güncel gelişmelerin değerlendirildiğini ifade etti.

Görüşmede Adıyaman'daki sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorun, talep ve beklentilerinin de gündeme geldiği belirtildi.

Karakuş'un Ankara'daki temaslarını Ankara'da görev yapan Adıyamanlı bürokratlarla sürdürdüğü kaydedildi.