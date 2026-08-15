Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Zeki Dişkaya, kentte hizmet üreten, çalışan ve sorumluluk alan bürokratların desteklenmesi gerektiğini belirterek, son dönemde kamuoyunda dile getirilen belgesiz yolsuzluk ve hırsızlık iddialarına tepki gösterdi. Dişkaya, Adıyaman'ın hizmet üretenlerin önünü açan bir anlayışa ihtiyaç duyduğunu ifade ederken, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atanan Vali Yardımcısı Şükrü Alperen Göktaş'ın göreve başlamasının ardından kırsal altyapı ve yol çalışmalarında atılan adımlara dikkat çekti. Grup köy yollarında beton asfalt çalışmalarının başlamasını değerlendiren Dişkaya, kentte hizmet üretmek için sorumluluk alan yöneticilerin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Kamuoyunda dolaşan iddialara ilişkin de çağrıda bulunan Dişkaya, elinde belge ve ispat bulunan kişilerin bunları ortaya koyması halinde gerekli adımların atılabileceğini belirtti.

Dişkaya'dan Üreten Bürokratlara Destek Çağrısı

Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya, kentin “ne yaparız ne de kimsenin yapmasına izin vermeyiz” anlayışından uzaklaşması gerektiğini söyledi.

Üreten, çalışan ve gerektiğinde sorumluluk alan bürokratların desteklenmesi gerektiğini ifade eden Dişkaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atanan Vali Yardımcısı Şükrü Alperen Göktaş'ın göreve başlamasının ardından kırsal altyapı ve yol çalışmalarında önemli adımlar atıldığını belirtti.

Grup Köy Yollarındaki Çalışmalara Dikkat Çekti

Dişkaya, grup köy yollarında beton asfalt çalışmalarının başlamasına dikkat çekerek, Adıyaman'ın bazı önemli şehirlerarası güzergâhlarında henüz beton asfalt bulunmadığını, buna karşılık köy yollarında beton asfalt çalışmalarının yapılmasının dikkat çekici olduğunu söyledi.

Önceki dönem İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan döneminde başlatılan köylerden çöp toplama ve köy içlerinin parke taşlarıyla düzenlenmesi gibi hizmetlerin de kırsal bölgelerde yaşam kalitesine katkı sağladığını belirten Dişkaya, bu tür çalışmaların devam etmesinin önemli olduğunu ifade etti.

“Belgeniz Varsa Getirin, Gereğini Yapalım”

Son dönemde bazı mahlas hesaplar üzerinden çeşitli yolsuzluk ve hırsızlık iddialarının gündeme getirildiğini belirten Dişkaya, iddia sahiplerine ellerindeki belgeleri ortaya koymaları çağrısında bulundu.

Dişkaya, “Gerçekten elinizde belge, ispat varsa kim olursa olsun bize verin. Kendi adımızla basın toplantısı düzenler, gereken adımı atarız” ifadelerini kullandı.

Belgesiz iddialarla insanların ve kurumların yıpratılmaması gerektiğini söyleyen Dişkaya, “Dedikodu yapmak, insanların şevkini kırmak Adıyaman’a hiçbir katkı sağlamaz” dedi.