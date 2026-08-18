Çocuk hakları alanında çalışmalarını sürdüren Geleceğe Yön Ver Derneği, UNICEF iş birliğiyle yürüttüğü dijital çocuk hakları odaklı proje kapsamında yeniden Adıyaman'da çalışma gerçekleştirecek. Program kapsamında avukatlar, eğitimciler ve çocuklarla çalışan meslek profesyonellerine yönelik eğitimler düzenlenecek. Eğitimlerde çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği riskler, çevrim içi istismar, dijital şiddet, güvenli internet kullanımı ve hak temelli koruma yaklaşımları ele alınacak. Daha önce farklı çalışmalar kapsamında Adıyaman'da çocuklar, aileler ve meslek profesyonelleriyle buluşan dernek, yeni proje kapsamında kentteki faaliyetlerini sürdürecek. Adıyaman Barosu ile gerçekleştirilecek ortak çalışmaların da çocuk haklarının güçlendirilmesi ve kurumlar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine katkı sunması hedefleniyor. Proje kapsamında ayrıca çocuklarla sahada çalışan eğitimci ve meslek profesyonellerinin dijital çocuk hakları konusunda bilgi ve kapasitesinin artırılması planlanıyor.

Avukatlara Çocuk Hakları Ve Dijital Riskler Eğitimi

Adıyaman Barosu ev sahipliğinde avukatlara yönelik “Çocuk Hakları ve Dijital Riskler” başlıklı eğitim düzenlenecek.

Adıyaman'daki programın yerel koordinasyonunu Geleceğe Yön Ver Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Müslüm Doğan yürütecek. Eğitim kapsamında dijital şiddet, çevrim içi istismar, çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği riskler ve hak temelli hukuki yaklaşımlar üzerinde durulacak.

Eğitimci Ve Meslek Profesyonellerine Kapasite Desteği

Proje kapsamında çocuklarla sahada çalışan eğitimciler ve ilgili meslek profesyonelleri için de kapasite geliştirme eğitimleri gerçekleştirilecek.

Bu eğitimlerde dijital dünyanın çocuklar üzerindeki etkileri, güvenli internet kullanımı, dijital çocuk hakları ile koruyucu ve önleyici uygulamalar konusunda güncel bilgilerin paylaşılması planlanıyor.

Bilgi: Adıyaman Bizim İçin Özel Bir Yere Sahip

Geleceğe Yön Ver Derneği Başkanı Özlem Bilgi, Adıyaman'da daha önce yapılan çalışmalar sayesinde önemli iş birlikleri kurulduğunu belirtti.

Bilgi, çocukların dijital dünyada daha güvenli şekilde var olabilmesi için hukukçuların, eğitimcilerin ve diğer paydaşların birlikte güçlenmesine katkı sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Çalışmalar Farklı İllerde Sürecek

Geleceğe Yön Ver Derneği, Adıyaman programının ardından farklı illerde de eğitim ve kapasite geliştirme çalışmalarına devam etmeyi planlıyor.

Proje ile çocuk haklarının dijital dünyada daha etkin korunmasına yönelik farkındalığın artırılması ve çocuklarla çalışan meslek gruplarının bu alandaki kapasitesinin geliştirilmesi hedefleniyor.