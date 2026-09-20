Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün Kayalık Mahallesi'ndeki merkezinde sürdürülen mesleki eğitim çalışmaları kapsamında kadınlar, kurslarda öğrendikleri becerileri üretime dönüştürdü. Kadınların mesleki gelişimini ve üretime katılımını destekleyen çalışma, fırıncı esnafına yönelik önlük desteğiyle buluşturuldu.

'BU ÖNLÜKLERİN HER BİRİNDE KADINLARIMIZIN EMEĞİ VAR'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, çalışmayı kentteki dayanışmanın bir örneği olarak değerlendirerek şunları söyledi:

'Bu önlüklerin her birinde kadınlarımızın emeği var. Kadın ve Çocuk Dayanışma Merkezimizde eğitim alan kadınlarımız öğrendiklerini üretime dönüştürdü, biz de bu emeği fırıncı esnafımızla buluşturuyoruz.

Fırıncılarımız sabahın ilk saatlerinden itibaren çalışan, bu kentin sofrasına ekmek yetiştiren emekçi kardeşlerimiz. Kadınlarımızın elinden çıkan 1.000 önlüğün onların işinin bir parçası olacak olması bizim için ayrıca kıymetli.'

'BİRBİRİMİZİN EMEĞİNE SAHİP ÇIKARAK DAYANIŞMAYI BÜYÜTECEĞİZ'

Tutdere, üreticilerin ve esnafın yanında olmayı sürdüreceklerini belirterek, 'Kentimizde üretenin de alın teriyle çalışan esnafımızın da yanında olacağız. Adıyaman'da dayanışmayı böyle, birbirimizin emeğine sahip çıkarak büyüteceğiz' dedi.

Kaynak : PERRE