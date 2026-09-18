Adıyaman Belediyesi, programdan bir gün önce Tutdere ile Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay'ın kent merkezinde esnafı ziyaret ederek Ahilik Haftası buluşmasına davet ettiğini duyurmuştu.

Kent Meydanı'ndaki program halk oyunları gösterisiyle başladı. Ahilik kültürü ve esnaf geleneğinin anlatıldığı tiyatro gösterisinin ardından protokol konuşmaları gerçekleştirildi.

Programa Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin yanı sıra Vali Yardımcısı Emine Karataş, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, kamu kurumlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, esnaf ve vatandaşlar katıldı. Adıyaman Valiliğinin resmi internet sitesinde Emine Karataş'ın Vali Yardımcısı olarak görev yaptığı belirtiliyor.

TUTDERE: 'AHİLİK BU TOPRAKLARIN ÇİMENTOSUDUR'

Programda konuşan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Ahilik geleneğinin Anadolu'da yüzyıllardır dayanışmayı, kardeşliği ve dürüst ticareti temsil ettiğini belirterek şunları söyledi:

'Ahilik; bu topraklarda dayanışmanın, kardeşliğin, iyi insan ve dürüst esnaf olmanın felsefesidir. Ticaretin biçimi, teknoloji ve alışveriş alışkanlıkları değişebilir ancak Ahi Evran'ın ortaya koyduğu dürüstlük, helal kazanç ve dayanışma ilkeleri bugün de geçerliliğini koruyor. Ahilik bu toprakların çimentosudur; Anadolu'da birlik ve kardeşliğin, dayanışmanın temel taşlarından biridir.'

'6 ŞUBAT'TA DAYANIŞMANIN GÜCÜNÜ GÖRDÜK'

Ahilik kültürünün temelindeki dayanışmanın 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'da somut biçimde yaşandığını ifade eden Tutdere, şöyle devam etti:

'Büyük bir yıkımla karşı karşıya kalan bir kentin insanları olarak dayanışmanın ne kadar güçlü ve önemli olduğunu 6 Şubat'ta bir kez daha gördük. Meydanlarımızda Türkiye'nin, hatta dünyanın dört bir yanından bizimle dayanışma içinde olan insanları ve kurumları gördük. Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkma mücadelesinde bunun en güzel örneklerini yaşadık.'

TUTDERE'DEN ADIYAMANLILARA 'YEREL ESNAF' ÇAĞRISI

Adıyamanlılara yerel esnafı destekleme çağrısında bulunan Tutdere, esnafın güçlenmesinin kentin ekonomik ve sosyal toparlanmasına da katkı sağlayacağını belirterek şunları söyledi:

'Tüm Adıyamanlı hemşehrilerime çağrı yapmak istiyorum; kendi esnafımıza sahip çıkalım. Esnafımızın yanında olalım. Esnafımız güçlenir, kazanç elde eder, işletmesini büyütürse bu toprakların iyileşmesi de hızlanır. Birlikte şehrimizi ayağa kaldıracağız. Tüm esnaflarımızın Ahilik Haftası kutlu olsun; kasaları, cüzdanları, cepleri bereketli olsun.'

KARATAŞ: 'BEN KAZANDIM YERİNE BİZ KAZANDIK DİYEBİLMEKTİR'

Programda konuşan Vali Yardımcısı Emine Karataş, Ahiliğin yalnızca bir esnaf geleneği olmadığını, toplumsal dayanışmayı da esas alan bir anlayışı temsil ettiğini belirtti.

Karataş, 'Esnaf ve sanatkâr olmak sadece bir meslek sahibi olmak değildir. Ahilik, 'ben kazandım' demek yerine 'biz kazandık' diyebilmektir. Kendi dükkânının ışığı kadar komşusunun dükkânının ışığını da önemsemektir. Kazancında helali, ticaretinde dürüstlüğü, sözünde güveni, gönlünde kardeşliği esas almaktır' dedi.

DURANAY: 'AHİLİK HAFTAMIZ HAYIRLI OLSUN'

Adıyaman Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay da esnaf ve sanatkârların Ahilik Haftası'nı kutladı.

Duranay, 'Değerli esnaflarımız, teşkilatımızın üyeleri; hepinizi Adıyaman Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ahilik Haftamızın ilimize, Adıyaman'ımıza ve esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

YILIN ESNAFI ZAHİDE DURMAZ AKAR'A PLAKET

Konuşmaların ardından Ahilik Haftası kapsamında yılın esnafı seçilen Zahide Durmaz Akar'a plaket takdim edildi. Akar, Adıyaman'ın geleneksel 'Besi Bebek' üretimini uzun yıllardır sürdüren isimlerden biri olarak biliniyor; Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu da 2026 yılında Akar'ın deprem sonrası üretimini yeniden kurma ve kadın istihdamına katkı sağlama çalışmalarını aktarmıştı.

Program kapsamında Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile Adıyaman Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay'a da plaket verildi.

Etkinlik, protokol üyelerinin Kent Meydanı'nda kurulan stantları ziyaret etmesiyle devam etti. Programın sonunda Adıyaman Belediyesi tarafından katılımcılara Ahi pilavı ikram edildi.

Kaynak : PERRE