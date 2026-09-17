Tutdere ve Duranay, ziyaret kapsamında iş yerlerini gezerek esnafla bir araya geldi. Görüşmelerde esnafın kent yaşamı ve ticari faaliyetlere ilişkin değerlendirmeleri dinlenirken, Ahilik kültürünün dayanışma, kardeşlik ve meslek ahlakı açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.

TUTDERE: 'TÜM ESNAFIMIZI KENT MEYDANI'NDAKİ BULUŞMAYA BEKLİYORUZ'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, esnaf ziyaretleri sırasında Ahilik Haftası kapsamında gerçekleştirilecek programa ilişkin şu ifadeleri kullandı:

'Bugün Esnaf Odası Başkanımızla birlikte Ahilik Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında esnafımızı ziyaret ediyor, yarınki etkinliğimize davet ediyoruz. Esnaf Odası Başkanlığımız ve paydaş kurumlarımızla birlikte tüm esnafımızı yarın saat 13.30'da Kent Meydanı'nda gerçekleştireceğimiz buluşmaya bekliyoruz.'

'ZOR GÜNLERİ HEP BİRLİKTE, DAYANIŞMAYLA AŞACAĞIZ'

Deprem sonrası süreçte esnafın kentteki dayanışmaya katkı sunduğunu belirten Tutdere, açıklamasını şöyle sürdürdü:

'Depremden sonra yaralarını sarmaya çalışan kentimizde esnafımız dayanışmanın ve kardeşliğin güçlü örneklerini ortaya koydu. Biz esnafımızla, halkımızla ve tüm kurumlarımızla birlikte yeniden ayağa kalkma mücadelesi veriyoruz. Zor günleri hep birlikte, dayanışmayla aşacağız. Yarınki birlikteliğimizin de bu dayanışmayı daha da büyüteceğine inanıyorum.'

DURANAY: 'AHİLİK GELENEĞİMİZİ YAŞATMAK İSTİYORUZ'

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay da Ahilik kültürünün esnaf dayanışması ve meslek ahlakındaki yerine dikkat çekerek, vatandaşları programa davet etti.

Duranay, 'Sayın Belediye Başkanımızla birlikte esnafımızı ziyaret ediyoruz. Yarın saat 13.30'da Kent Meydanı'nda halkımız ve esnafımızla bir araya geleceğiz. Kültürümüzde yıllardır devam eden Ahilik geleneğimiz ve esnaflık ahlakımız var. Biz de bu kültürü yaşatmak istiyoruz. Tüm halkımızı ve esnafımızı yarınki etkinliğimize davet ediyoruz.' dedi.

Ahilik Haftası kapsamında düzenlenecek program, 18 Eylül Cuma günü saat 13.30'da Adıyaman Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek

Kaynak : PERRE