Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Kahta'nın gelişimi ve ilçede yürütülen çalışmalar hakkında da karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

YEREL YÖNETİMLER VE BASIN İŞ BİRLİĞİ ELE ALINDI

Ziyarette, yerel basının bölgesel gelişmelerin kamuoyuna aktarılmasındaki rolü ile belediyeler ve basın kuruluşları arasındaki iletişimin önemi üzerinde duruldu.

Heyet üyeleri ile Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, ilçenin mevcut gündemi ve devam eden belediye çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

HALLAÇ: 'BASIN TEMSİLCİLERİMİZİN FİKİR VE ÖNERİLERİ BİZİM İÇİN DEĞERLİ'

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, basın mensuplarıyla bir araya gelmenin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

'Basın camiamızın kıymetli temsilcileriyle bir araya gelmek, fikir ve önerilerini dinlemek bizler için son derece değerlidir. Nazik ziyaretleri ve samimi sohbetleri için kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.'

Hallaç, Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya, Güneydoğu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mehmet Çelik, bölge cemiyet başkanları ve beraberindeki heyete ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak : PERRE