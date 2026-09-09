Adıyaman Belediyesi, Adana'da etkili olan orman yangınının kontrol altına alınması amacıyla sürdürülen çalışmalara destek verdi.
Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla harekete geçen İtfaiye Müdürlüğü, 1 arazöz ve 3 personelden oluşan ekibi yangın bölgesine sevk etti.
EKİPLER GECE SAATLERİNDE BÖLGEYE ULAŞTI
Gece saatlerinde Adana'ya ulaşan Adıyaman Belediyesi itfaiye ekibi, vakit kaybetmeden söndürme çalışmalarına katıldı.
Ekipler; yangının yayılmasının önlenmesi, yerleşim alanlarının korunması ve alevlerin kontrol altına alınması amacıyla yürütülen müdahalelerde görev aldı.
Sabahın erken saatlerinden itibaren sahadaki çalışmalarını sürdüren Adıyaman itfaiyesi, diğer kurumların ekipleriyle koordineli şekilde yangına müdahale etmeye devam ediyor.
Kaynak : PERRE