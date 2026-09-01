Gerçekleştirilen ziyarette Başkan Zeki Dişkaya ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, İl Müdürü Samet Şirin’e yeni görevinde başarılar dileyerek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Ziyarette, Adıyaman’ın yeniden ihya ve inşa süreci başta olmak üzere kentte yürütülen çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Müdürü Samet Şirin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek AGC Başkanı Zeki Dişkaya ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

AGC Başkanı Zeki Dişkaya, Şirin’e yeni görevinde başarılar dileyerek Adıyaman için yapılacak çalışmalarda basın olarak katkı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.