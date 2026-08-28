Gerçekleştirilen ziyarette, Abdulselam Gergin’e yeni görevinde başarı dileklerini ileten Cemiyet Başkanı Zeki Dişkaya ve yönetim kurulu üyeleri, Adıyaman’ın afetlere karşı hazırlık ve dayanıklılık çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AFAD İl Müdürü Abdulselam Gergin ise Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi.