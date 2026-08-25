Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya ve yönetim kurulu üyeleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı görevine yeni başlayan Özgür Celbek’i makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Başsavcı Celbek’e yeni görevi dolayısıyla hayırlı olsun dilekleri iletilirken, görevinde başarı temennisinde bulunuldu.

Görüşmede Adıyaman’ın gündemi ve kentte yürütülen çalışmalar hakkında karşılıklı değerlendirmeler yapıldı. Başkan Zeki Dişkaya ve yönetim kurulu üyeleri, Celbek’e görev süresi boyunca başarılar diledi.

Başsavcı Özgür Celbek ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.