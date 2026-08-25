TÜRKAV Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar, Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Babar, 26 Ağustos 1071’de Büyük Selçuklu Sultanı Sultan Alparslan’ın Malazgirt’te kazandığı zaferin, Türk milletinin Anadolu’daki varlığını kalıcı hâle getiren ve Anadolu’nun Türk yurdu hâline gelmesinin tarihî zeminini oluşturan önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti. Malazgirt Zaferi’nin yalnızca askerî bir başarı olarak değerlendirilmesinin eksik kalacağını ifade eden Babar, zaferin vatan edinme, devlet kurma, millet olma ve gelecek nesillere güçlü bir miras bırakma iradesinin önemli göstergelerinden biri olduğunu kaydetti. Sultan Alparslan’ın şahsında ortaya çıkan devlet aklı, vatan şuuru, kararlılık ve millet iradesinin Malazgirt’ten günümüze uzanan tarihî yürüyüşün önemli dayanakları arasında yer aldığını belirten Babar, bugün düşen görevin ise ecdadın büyük fedakârlıklarla emanet ettiği vatanı korumak, devletin bekasını ve milletin birlik ve beraberliğini her şeyin üzerinde tutmak ve Türkiye Cumhuriyeti’ni daha güçlü ve müreffeh yarınlara taşımak olduğunu ifade etti.

Babar mesajında, bin yılı aşan tarihî mirasın yüklediği sorumlulukla millî birlik ve beraberlikten, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünden ve bağımsızlıktan taviz verilmeden geleceğe kararlılıkla yürünmesi gerektiğini belirtti. Sultan Alparslan ve Malazgirt Zaferi’nin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anan Babar, tarih boyunca vatanın bekası uğruna hayatını kaybeden şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere ise sağlık ve afiyet diledi.

Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümünü kutlayan Babar, Sultan Alparslan’ın bıraktığı mirasın bilinciyle Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar olması için aynı inanç, kararlılık ve sorumluluk anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Babar, mesajını “Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümü kutlu olsun. Sultan Alparslan başta olmak üzere bütün kahramanlarımızın ruhları şad, mekânları cennet olsun. Ne mutlu Türküm diyene!” sözleriyle tamamladı.