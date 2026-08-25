Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Gültekin idaresindeki 27ACK196 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gölbaşı- Adıyaman Karayolu 11.kilometrede takla attı.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Hüseyin Gültekin ile araçta bulunan Murat Gültekin yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.