Adıyaman’ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1’i çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza, Dörtyol Köyü Kavşağı’nda meydana geldi. İ.Y. yönetimindeki 02 HF 718 plakalı otomobil ile M.D. idaresindeki 02 FL 678 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler İ.Y. ve M.D. ile araçlarda bulunan A.D. ve Ö.T.Y. isimli çocuk yaralandı. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra 4 kişi Besni Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme sürdürülüyor.