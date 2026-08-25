Adıyaman-Gölbaşı Yolunda Motosiklet Kazası

Adıyaman-Gölbaşı Karayolu’nun Börgenek Köyü yakınlarında Abdullah Ünal’ın kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Abdullah Ünal yaralandı. Edinilen bilgilere göre, 02 ADZ 670 plakalı motosikletin sürücüsü, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosikletin devrilmesiyle meydana gelen kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Abdullah Ünal, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Motosiklet Sürücüsü Hastaneye Kaldırıldı

Kazanın ardından sağlık ekipleri olay yerinde yaralı sürücü Abdullah Ünal’a müdahale etti. Ünal, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Kazanın ardından olayın ayrıntılarına ilişkin inceleme başlatıldı.