Besni’de Heyelanlı Yolda Kaza

Adıyaman’ın Besni ilçesi Şahintepesi mevkisinde daha önce heyelan yaşanan yolda otomobil kaza yaptı. Gölbaşı istikametinden Besni yönüne ilerleyen M.D. idaresindeki 46 ACC 824 plakalı otomobil, heyelan nedeniyle bozulan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yükselen asfalta çarptı. Kazanın ardından bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü M.D. yara almadan kurtulurken araçta hasar meydana geldi.

Ekipler Olay Yerine Sevk Edildi

İhbar üzerine bölgeye ulaşan itfaiye ve jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma yaptı. Kazanın, daha önce heyelan meydana gelen ve yol yüzeyinde yükselmenin oluştuğu bölümde yaşandığı belirtildi.

Olayın ardından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.