Turgut Reis Mahallesi’nde Kaza

Adıyaman’ın merkez Turgut Reis Mahallesi’nde elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre Mustafa Özer’in kullandığı elektrikli bisiklet ile sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, mahallede çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Mustafa Özer yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Mustafa Özer Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan Mustafa Özer’e olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Özer, ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Kazanın ardından olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı.