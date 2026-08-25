Adıyaman’da hasarlı bir toprak evin yıkımı sırasında devrilen duvarın altında kalan işçi Hasan Demir yaralandı. İmamağa Mahallesi 1912. Sokak’ta meydana gelen olayda, tek katlı ve hasarlı evin yıkım çalışmasına katılan Demir, yıkım sırasında devrilen duvarın altında kaldı.

Yakınları tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Demir için olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Hasan Demir tedavi altına alındı. Demir’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, AFAD ekipleri olay yerinde güvenlik tedbiri aldı. Olayın ardından inceleme yapılırken, yaşanan kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.