Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar, sağlık çalışanlarının eğitimleri, unvanları ve mesleki yetkinlikleri doğrultusunda asli görevlerinde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek sağlık personelinin idari görevlerde kullanılmasına ilişkin açıklama yaptı. Sağlık hizmetlerinde hekim ve personel ihtiyacının bulunduğu bir dönemde yetişmiş sağlık insan gücünün asli görevleri dışında değerlendirilmesinin doğru olmadığını ifade eden Babar, uzman hekimlerin, doçentlerin, profesörlerin ve pratisyen hekimlerin sağlık hizmetinden uzaklaştırılarak yalnızca idari kadrolarda görevlendirilmesinin hastaların sağlık hizmetine erişimini de etkilediğini kaydetti. Babar, aynı durumun hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve teknisyenler için de geçerli olduğunu belirterek sağlık çalışanlarının eğitim ve mesleki yetkinlikleriyle ilgisi olmayan muhasebe, satın alma, ambar ve idari işler gibi alanlarda sürekli görevlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Yusuf Babar: Sağlıkçı Hastanın Başında Olmalı

TÜRKAV Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar, hekim ve sağlık personeli ihtiyacının her geçen gün daha fazla hissedildiğini belirterek yetişmiş sağlık çalışanlarının asli görevleri dışında değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Babar, uzman hekimlerin yıllar süren tıp ve uzmanlık eğitimlerinin ardından sağlık hizmetinden koparılarak yalnızca idari görevlerde çalıştırılmasının sağlık insan gücünün verimli kullanılmasını engellediğini ve hastaların hizmete erişimini zorlaştırabildiğini belirtti.

Uzman Hekimlerin İdari Görevlerde Kullanılmasına Dikkat Çekti

Sağlık hizmetlerinde yaşanan personel ihtiyacına ilişkin örnek veren Babar, bir ilde yalnızca iki beyin ve sinir cerrahisi uzmanı bulunması halinde bu hekimlerden birinin başhekim veya başka bir idari göreve atanmasının fiilen hastaların ulaşabildiği uzman hekim sayısını bire düşüreceğini söyledi.

Babar, özellikle uzman hekim açığının bulunduğu branşlarda bu durumun sağlık hizmetlerinde kayba yol açabileceğini ifade etti.

Yardımcı Sağlık Personeli İçin De Düzenleme İstedi

Babar, hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve teknisyenlerin de eğitim ve mesleki yetkinlikleriyle ilgisi olmayan alanlarda sürekli çalıştırılmaması gerektiğini belirtti.

Sağlık personelinin asli görevinin sağlık hizmeti olduğunu kaydeden Babar, personel açığının mevcut sağlık çalışanlarını farklı alanlarda görevlendirerek değil, ihtiyaç duyulan alanlara yeterli ve nitelikli personel istihdam edilerek giderilmesi gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığına İnsan Gücü Planlaması Çağrısı

Sağlık Bakanlığından sağlık insan gücü planlamasını yeniden ele almasını isteyen Babar, özellikle uzman hekimlerin kendi branşlarında aktif şekilde hizmet vermelerini sağlayacak bir sistem oluşturulması gerektiğini belirtti.

Babar, sağlıkta en değerli kaynağın insan olduğunu ifade ederek yıllarca eğitim almış bir uzman hekimin idari görevde bulunması nedeniyle aynı branşta tedavi veya ameliyat bekleyen hastaların mağdur olmaması gerektiğini dile getirdi.

Babar: Sağlık Çalışanı Mesleğinin Başında Olmalı

TÜRKAV Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar, açıklamasının sonunda taleplerinin sağlık çalışanlarının eğitimlerine, unvanlarına ve mesleki yetkinliklerine uygun görevlerde değerlendirilmesi olduğunu belirtti.

Babar, hastaların daha fazla beklememesi ve sağlık çalışanlarının asli görevlerinden uzaklaştırılmaması gerektiğini ifade ederek, sağlık insan gücünün masa başında değil hastaların yanında değerlendirilmesi çağrısında bulundu.