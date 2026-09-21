Adıyaman Veteriner Hekimleri Odası 10. Genel Kurulu'nda mevcut başkan Orhan Öztürk, kamuda ve özel sektörde çalışan hekimlerin desteğiyle yeniden seçildi.

Adıyaman Veteriner Hekimleri Odası'nın 10. Olağan Seçimli Genel Kurulu, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Toplantı Salonu'nda meslektaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Kamuda ve özel sektörde görev yapan toplam 210 üyesi bulunan odanın genel kurulunda, mesleki konular ve gelecek döneme ilişkin hedefler değerlendirildi. Tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Orhan Öztürk, üyelerin güçlü desteğini alarak yeni yönetim kuruluyla birlikte güven tazeledi.

Tüm Meslektaşlarımızın Yanında Olmaya Devam ettiğini ifade eden Başkan Orhan Öztürk 'Odamız kamuda zorlu şartlarda görev yapan meslektaşlarımızdan, sahada ve kliniklerinde özveriyle hizmet veren özel sektör veteriner hekimlerimize kadar geniş ve güçlü bir ailedir. Yeni dönemde de hem kamudaki hem de özel sektördeki hekimlerimizin haklarını korumak, mesleki saygınlığımızı artırmak ve Adıyaman hayvancılığına katkı sunmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz' diye konuştu.