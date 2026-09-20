Mahallede altyapı çalışmalarının 7 Ağustos 2026'da başladığını bildiren belediye, aralıksız kesinti iddiasını reddederken hat bağlantıları, eski şebekede oluşan arızalar ve bölgede yürütülen diğer çalışmalar nedeniyle geçici kesintiler yaşandığını belirtti.

Adıyaman Belediyesi açıklamasında, Atatürk Bulvarı'nın güneyindeki dört mahallede toplam 9 bin 113 metre kanalizasyon ve yağmur suyu hattının tamamlandığı kaydedildi. Kesinti sürelerinin azaltılması ve vatandaşların önceden bilgilendirilmesi için tedbirler alındığı ifade edildi.

Adıyaman Belediyesinin kamuoyu açıklaması şöyle:

'TEMİZ VE KESİNTİSİZ SUYA ERİŞİMİN HAYATİ OLDUĞUNUN BİLİNCİNDEYİZ'

'Son günlerde bazı sosyal medya hesapları ve basın-yayın organlarında, İmamağa Mahallemizde '70 gündür su kesintisi yaşandığı' yönünde yer alan iddialar üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Öncelikle belirtmek isteriz ki; hemşehrilerimizin yaşadığı her güçlüğü son derece önemsiyor, temiz ve kesintisiz suya erişimin günlük hayatın sürdürülebilirliği için ne denli hayati olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz.

Şehrimizin altyapısı, il olduğu 1954 yılından bu yana büyük ölçüde kapsamlı bir iyileştirmeden geçmemiş; 6 Şubat depremlerinin yol açtığı ağır tahribatla birlikte altyapının bütünüyle yenilenmesi kaçınılmaz hale gelmiştir.

Adıyaman'ımızın gelecekte benzer altyapı sorunlarıyla karşılaşmaması ve vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenli ve kesintisiz hizmete erişebilmesi amacıyla kent genelinde kapsamlı bir altyapı dönüşümü yürütülmektedir. İçme suyu ana hatlarındaki çalışmaların ardından evsel abone bağlantıları yeni şebekeye etaplar halinde aktarılacak ve hanelere yeni hatlar üzerinden su arzı sağlanacaktır.'

DÖRT MAHALLEDE 9 BİN 113 METRELİK HAT TAMAMLANDI

'İçme suyu ana hatlarının ardından kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerinin de bütünüyle değiştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, Atatürk Bulvarı'nın güneyinde bulunan dört mahallemizde yürütülen çalışmalarla bugüne kadar toplam 9 bin 113 metrelik kanalizasyon ve yağmur suyu hattı tamamlanmıştır. Bölgedeki altyapı çalışmaları belirlenen program doğrultusunda devam etmektedir.

Söz konusu altyapı yenileme çalışmalarının mahallelere göre başlangıç tarihleri şu şekildedir:

Bahçelievler Mahallesi: 30 Temmuz 2026

İmamağa Mahallesi: 7 Ağustos 2026

Varlık Mahallesi: 11 Ağustos 2026

Yunus Emre Mahallesi: 25 Ağustos 2026

Görüldüğü üzere, İmamağa Mahallemizdeki altyapı çalışmaları 7 Ağustos 2026 tarihinde başlamıştır. Dolayısıyla mahallede 70 gündür aralıksız su kesintisi yaşandığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.'

'BELİRLİ ARALIKLARLA ZORUNLU VE KONTROLLÜ KESİNTİLER UYGULANMAKTADIR'

'Bununla birlikte, yeni hatların mevcut şebekeye bağlanması ve kullanım ömrünü tamamlayan hatların devreden çıkarılması sırasında belirli aralıklarla zorunlu ve kontrollü kesintiler uygulanmaktadır.

Yoğun kazı ve imalat sürecinde eski hatlarda önceden öngörülemeyen arızalar da meydana gelebilmektedir. Ekiplerimiz, ihbarların ardından sahaya müdahale ederek su akışını en kısa sürede yeniden sağlamak için çalışmalarını kesintisiz sürdürmektedir.

Bölgede, AKEDAŞ tarafından yürütülen çalışmaların su iletim hatlarını etkilediği durumlarda da geçici kesintiler yaşanabilmektedir. Kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu çalışmaların su hizmetine etkisinin en aza indirilmesi amacıyla gerekli görüşmeler sürdürülmektedir.'

'KESİNTİ SÜRELERİNİ AZALTMAK İÇİN TEDBİRLER ALIYORUZ'

'Yaşanan geçici kesintilerin hemşehrilerimizin günlük hayatında oluşturduğu güçlüğün farkındayız. Kesinti sürelerini azaltmak, saha müdahalelerini hızlandırmak ve önceden öngörülebilen kesintileri zamanında duyurmak amacıyla gerekli tedbirleri alıyoruz.

Amacımız yaşanan sorunlara gerekçe üretmek değil, Adıyaman'ımızın uzun yıllardır çözüm bekleyen altyapı sorununu kalıcı biçimde ortadan kaldırmaktır. Bugün yürüttüğümüz çalışmalar, gelecekte daha sağlıklı ve kesintisiz hizmet verecek bir altyapının temelini oluşturacaktır.

Çalışmaların ilerleyişi ve önceden belirlenebilen kesintiler hakkında daha hızlı ve düzenli bilgilendirme yapacağımızı belirtiyor; süreç boyunca gösterdikleri sabır ve anlayış için tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz.'

Kaynak : PERRE

Adıyamanlılar net