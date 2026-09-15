Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yapay zekanın dünyayı ele geçireceği ve insanlığı yok edeceği yönündeki senaryoları 'aldatmaca' olarak nitelendirirken, teknolojiye yönelik sıkı düzenleme çağrılarına da karşı çıktı.

Açıklamalar, Anthropic CEO'su Dario Amodei başta olmak üzere yapay zeka sektörünün önde gelen isimlerinin teknolojinin gelişim hızının güvenlik önlemlerini geride bırakabileceğine ilişkin uyarılarının ardından geldi. Amodei'nin yapay zeka geliştirme hızının yavaşlatılması ve bağımsız güvenlik denetimlerinin artırılması çağrısı Sam Altman ve Elon Musk gibi isimlerden de destek gördü.

'BU KORKULAR KOCA BİR ALDATMACA'

Trump, yapay zekanın insanlığı yok edeceği yönündeki değerlendirmelere sert tepki göstererek bu görüşleri daha önce kendisine karşı yürütüldüğünü savunduğu siyasi kampanyalara benzetti.

ABD Başkanı, yapay zeka şirketlerinin önüne yeni düzenleyici engeller çıkarılmasının ülkenin Çin karşısındaki teknolojik rekabet gücüne zarar vereceğini savundu.

ANTHROPIC CEO'SUNUN ÇAĞRISINA TEPKİ GÖSTERDİ

Anthropic CEO'su Dario Amodei'nin gelişmiş yapay zeka sistemlerinin daha sıkı denetlenmesi ve sektörün hızının güvenlik amacıyla düşürülmesine yönelik önerilerine değinen Trump, sektör yöneticilerinin kendi şirketlerini zor durumda bırakabilecek düzenlemeler talep etmesini eleştirdi.

Trump, 'İş dünyası tarihinde, bir sektörün liderlerinin sıkı şekilde uygulandığında kendilerini silinip gitmeye ve iflasa sürükleyebilecek düzenlemeler talep ettiğine kim şahit olmuştur?' sözleriyle Amodei'nin yaklaşımına karşı çıktı.

Amodei ise yapay zeka sistemlerinin gelişim hızının insanlığın bu sistemleri anlama ve kontrol etme kapasitesini aşabileceği uyarısında bulunarak bağımsız değerlendirme, uluslararası güvenlik standartları ve ülkeler arası koordinasyon çağrısı yapmıştı.

TRUMP: 'ÇİN YAPAY ZEKAYI YAVAŞLATMAYACAK'

Trump, yapay zeka yarışının aynı zamanda ABD ile Çin arasındaki küresel teknoloji rekabetinin önemli bir unsuru olduğunu savundu.

Çin'in yapay zeka alanındaki ilerlemesini yavaşlatmayacağını ileri süren Trump, ABD'nin kendi şirketlerine sınırlamalar getirerek rekabette geriye düşmemesi gerektiğini belirtti.

GOOGLE'IN FİNLANDİYA YATIRIMINI ÖRNEK VERDİ

Trump, Google'ın Finlandiya'daki büyük veri merkezi yatırımını da gündeme getirerek şirketlerin ABD yerine başka ülkelerde yatırım yapmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Google, Finlandiya'da önümüzdeki iki yılda yapay zeka altyapısı için yaklaşık 13 milyar avroluk yatırım ve üç yeni veri merkezi planını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Şirket ayrıca enerji ihtiyacının bir bölümünü karşılamak üzere Finlandiyalı Fortum ile uzun vadeli nükleer enerji anlaşması yaptı. Trump ise yatırımın ABD'deki izin süreçlerinin zorluğuyla ilişkili olduğunu savundu.

'TARİHİN EN BÜYÜK EKONOMİK KALKINMA MOTORU OLACAK'

Yapay zeka yatırımlarının sınırlandırılması yerine hızlandırılması gerektiğini savunan Trump, şu değerlendirmede bulundu:

'Yapay zeka ve veri merkezleri tarihteki en büyük ekonomik kalkınma motoru olacaktır.'

Trump, yapay zekanın ekonomik ve stratejik etkisinin 'petrol, altın, elmas ve hatta internetten daha büyük' olacağını öne sürerken, başkanlığı döneminde ABD'nin yapay zeka yarışındaki ilerlemesinin engellenmesine izin vermeyeceğini ifade etti.

Trump'ın açıklamaları, yapay zeka sektöründe güvenlik ile teknolojik rekabet arasındaki tartışmanın daha da sertleştiği bir döneme denk geldi. Sektörün bazı önde gelen yöneticileri gelişimin kontrollü biçimde yavaşlatılmasını isterken Trump yönetimi, sıkı düzenlemelerin ABD'nin özellikle Çin karşısındaki konumunu zayıflatabileceği görüşünü savunuyor.

Kaynak : PERRE