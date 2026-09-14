'Adıyaman Havalimanı'na gelen neden Adıyaman'ı hissetmeli?' başlıklı değerlendirmesinde kentlerin ilk izleniminin çoğu zaman havalimanı veya otogarda oluştuğuna dikkat çeken İlik, bu alanların yalnızca ulaşım noktaları değil, aynı zamanda şehrin vitrini olduğunu söyledi.

'ADIYAMAN ÇOK GÜÇLÜ BİR KENT KİMLİĞİNE SAHİP'

Adıyaman'ın ziyaretçisine anlatabileceği çok sayıda değere sahip olduğunu belirten İlik, Nemrut Dağı'ndan Perre Antik Kenti'ne, Karakuş Tümülüsü'nden Cendere Köprüsü'ne, Safvan bin Muattal'dan kentin gastronomik ürünlerine kadar geniş bir kültürel birikime işaret etti.

İlik, şunları söyledi:

'Bir şehrin ilk adımı çoğu zaman havalimanında ya da otogarda atılır. Adıyaman; Nemrut'u, Perre Antik Kenti, Karakuş'u, Cendere Köprüsü, Hz. Safvan bin Muattal'ı, meşhur çiğ köftesi, bademi, üzümü, gastronomisi, kültürü, edebiyatı, müziği, sıcağı ve insanıyla Türkiye'nin güçlü kent kimliklerinden birine sahiptir.'

'HAVALİMANINDA ADIYAMAN'I HİSSETTİREN BİR KARŞILAMA YOK'

Adıyaman'ın bu zenginliğinin havalimanı ve otogardaki karşılama alanlarına yeterince yansımadığını savunan İlik, kentin değerlerini bütünlüklü biçimde anlatan bir tanıtım noktası oluşturulması gerektiğini ifade etti.

İlik, 'Adıyaman'a özgü bir tanıtım noktası yok. Kentin değerlerini anlatan görsel ve tematik alanlar yok. Gelen ziyaretçiye daha ilk anda 'Adıyaman'a geldiniz' duygusunu yaşatacak bir karşılama anlayışına ihtiyaç var' dedi.

'SADECE BROŞÜR DAĞITILAN BİR MASA OLMAMALI'

Kurulacak tanıtım alanlarının klasik bir turizm danışma masasının ötesine geçmesi gerektiğini ifade eden İlik, ziyaretçiye kentin hikâyesini anlatabilecek modern ve görsel bir çalışma önerdi.

İlik, şöyle devam etti:

'Bir Adıyaman tanıtım alanı yalnızca broşür dağıtılan bir masa olmamalı. Adıyaman turizmini anlatan görseller, Nemrut, Perre, Hz. Safvan bin Muattal, çiğ köfte ve diğer yöresel değerlerin temaları burada yer almalı. Bunların tamamı Adıyaman'a gelen ziyaretçinin daha ilk dakikada şehrin ruhunu hissetmesini sağlayabilir.'

'GELEN YOLCU NEREYE GİDECEĞİNİ BİLMELİ'

Tanıtım alanlarının turizm hareketliliğine de katkı sağlayacağını belirten İlik, Adıyaman'a gelen bir ziyaretçinin kentte hangi tarihî ve kültürel alanları görebileceğini, nerede konaklayabileceğini ve hangi yöresel ürünleri deneyebileceğini daha havalimanından çıkmadan öğrenebilmesi gerektiğini söyledi.

İlik, bu tür bir sistemin ziyaretçilerin kentte daha fazla zaman geçirmesine ve turizm gelirlerinin artmasına katkı sunabileceğini ifade etti.

'ADIYAMAN MARKALAŞIR, YEREL ÜRETİCİ KAZANIR'

Kentin giriş noktalarında oluşturulacak güçlü bir tanıtım kimliğinin şehir markasına doğrudan katkı sağlayacağını savunan İlik, çalışmanın yerel üreticiler ve esnaf açısından da önemli olduğunu söyledi.

İlik, 'Her şehrin birbirine benzemeye başladığı bir dönemde Adıyaman kendi farklılığını ortaya koymalı. Yöresel ürünlerimiz, gastronomi rotalarımız, festivallerimiz ve üreticilerimiz görünür hale gelir. Gelen ziyaretçi yalnızca Nemrut'u değil, Adıyaman'ın bütün hikâyesini tanır' ifadelerini kullandı.

'KENTLİLİK VE SAHİPLENME DUYGUSUNU DA GÜÇLENDİRİR'

İlik, yapılacak tanıtım çalışmalarının yalnızca dışarıdan gelen ziyaretçileri hedeflemeyeceğini, Adıyamanlıların kendi kentlerine ilişkin aidiyet duygusunu da güçlendireceğini belirtti.

Kentin tarihinin, kültürünün ve ürünlerinin görünür hale getirilmesinin şehirde yaşayan insanlar açısından da önemli olduğunu ifade eden İlik, 'Adıyamanlı, kendi kentinin değerlerine sahip çıkıldığını görür. Bu da aidiyet ve özgüveni güçlendirir' dedi.

'BU VİTRİNDE ADIYAMAN YOKSA HİKÂYE DAHA BAŞLAMADAN KAÇIRILIYOR'

Havalimanı ve otogarın şehir için taşıdığı anlamın yalnızca ulaşım hizmetiyle sınırlandırılmaması gerektiğini ifade eden İlik, yetkililere tanıtım konusunda harekete geçme çağrısında bulundu.

İlik, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Adıyaman Havalimanı ve otogar sadece bir ulaşım noktası değildir. Bunlar şehrin vitrinidir. Bu vitrinde, bu tanıtımda Adıyaman yoksa, Adıyaman'ın hikâyesi daha anlatılmadan kaçırılmış olur.

Adıyaman kendini anlatamayacak bir şehir değil. Ama anlatılması gerekiyor. Ve bu anlatım ilk adımda başlamalı. Tabii yetkililer bunun farkındaysa...'

Kaynak : PERRE