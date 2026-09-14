Adıyaman'da basın sektöründe uzun yıllardır aktif olarak görev yapan gazeteci Mahir Alan, Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Yönetim Kurulu üyeliğine seçilerek başkan yardımcısı oldu. Türkiye'de ve Adıyaman'da bir çok önemli habere imza atan ve mesleki deneyimleriyle hem ulusal hem de yerel basında önemli bir isim haline gelen Alan'ın yeni görevi, basın camiasında memnuniyetle karşılandı.

'Mahir Alan'ın Yönetimimizde Yer Alması Bizler İçin Büyük Bir Güç'

Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya, Mahir Alan'ın başkan yardımcılığına seçilmesiyle ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

'Basın camiasında uzun yıllardır emek veren, mesleki birikimi ve saha deneyimiyle öne çıkan Mahir Alan'ın yönetimimizde yer alması bizler için büyük bir güç. Alan'ın gazetecilikteki tecrübesi, hem yerel basının gelişimine hem de meslektaşlarımızın dayanışmasına önemli katkılar sağlayacaktır.

Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti olarak bizler, basın mensuplarının mesleki haklarını korumak, sorunlarını gündeme taşımak ve çözüm yolları üretmek için çalışıyoruz. Bu noktada Mahir Alan'ın sahadaki deneyimi ve mesleğe olan bağlılığı, yönetimimizin çalışmalarına yeni bir ivme kazandıracaktır.

Kendisinin özellikle genç gazetecilerin mesleğe kazandırılması, etik ilkelerin korunması ve yerel basının daha güçlü bir yapıya kavuşması yönünde önemli projelere imza atacağına inanıyorum. Alan'ın katkılarıyla cemiyetimizin faaliyetleri daha da çeşitlenecek, basın sektöründe birlik ve beraberlik ruhu güçlenecektir.

Yeni görevinde kendisine başarılar diliyor, birlikte Adıyaman basını için daha güçlü bir gelecek inşa edeceğimize yürekten inanıyorum.'

'Bu Görevi, Yalnızca Bir Unvan Olarak Değil, Mesleğe ve Meslektaşlarıma Karşı Sorumluluk Bilinciyle Üstleniyorum'

Yeni göreviyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Mahir Alan ise şu ifadeleri kullandı:

'Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti'nde başkan yardımcılığı görevine seçilmek benim için büyük bir onur. Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Adıyaman'ın en köklü kuruluşlarından biri olması ve Adıyaman Üniversitesi'nin kurulması başta olmak üzere kentte bir çok yatırımın öncüsü olmuştur.

Uzun yıllardır sürdürdüğüm gazetecilik mesleğinde edindiğim tecrübeleri, meslektaşlarımızın dayanışmasını güçlendirmek ve yerel basının gelişimine katkı sunmak için kullanacağım. Basın camiasının sorunlarını gündeme taşımak, çözüm yolları üretmek ve meslektaşlarımızın daha güçlü bir şekilde temsil edilmesini sağlamak için aktif bir şekilde çalışacağım. Özellikle yerel basının ekonomik ve teknik açıdan güçlenmesi, gazetecilerin mesleki haklarının korunması ve meslektaşlarımızın daha özgür bir ortamda görev yapabilmesi için elimden gelen gayreti göstereceğim.

Adıyaman'ın kültürel ve sosyal değerlerini basın aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştırmak, genç gazetecilerin mesleğe kazandırılması ve basın sektöründe etik ilkelerin korunması da önceliklerim arasında olacak. Bu görevi, yalnızca bir unvan olarak değil, mesleğe ve meslektaşlarıma karşı sorumluluk bilinciyle üstleniyorum. Bu ulvi görev için başta AGC Başkanımız Zeki Dişkaya olmak üzere cemiyet yönetimimize teşekkür ediyorum.Hep birlikte daha güçlü bir basın camiası oluşturacağımıza inanıyorum'

Kaynak : PERRE