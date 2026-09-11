Adıyaman'da turizm sektörünün hizmet kalitesinin ve insan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesine yönelik hazırlanan programa; konaklama tesisleri, yeme-içme işletmeleri, seyahat acenteleri ile turizm sektöründe faaliyet gösteren diğer işletmeler katılabilecek.

TURİZM SEKTÖRÜNDE İNSAN KAYNAĞININ GELİŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 'Yerel Kalkınma Hamlesi' kapsamında düzenlenen eğitim programıyla, turizm sektöründe çalışanların mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, işletmelerin hizmet standartlarının yükseltilmesi ve Adıyaman'ın turizm potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Programın, kentte turizm alanında faaliyet gösteren işletmeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirmesi ve sektörün nitelikli insan kaynağı ihtiyacına katkı sunması hedefleniyor.

EĞİTİMLER 21-22 EYLÜL'DE ATSO'DA YAPILACAK

'Turizmde İnsan Kaynağının Geliştirilmesi Programı', 21-22 Eylül 2026 tarihlerinde Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilecek.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan duyuruda, turizm sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmeler programa katılmaya davet edildi.

KONAKLAMA, YEME-İÇME VE SEYAHAT ACENTELERİ KATILABİLECEK

Programa konaklama tesislerinin yanı sıra restoran, kafe ve diğer yeme-içme işletmeleri, seyahat acenteleri ile turizm sektöründe faaliyet gösteren farklı işletmelerin katılım sağlayabileceği bildirildi.

Eğitim programının, Adıyaman'ın sahip olduğu tarihî ve kültürel değerlerin turizme daha etkin biçimde kazandırılmasına yönelik yürütülen çalışmaların insan kaynağı boyutunu güçlendirmesi amaçlanıyor.

Kaynak : PERRE