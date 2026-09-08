Diyanet-Sen Adıyaman Şube Başkanı Emin Çil, Kur'an kursu öğreticilerinin çalışma koşulları ve sendikal haklarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bazı sendikaların Diyanet-Sen üyelerini istifaya yönlendirmek amacıyla girişimlerde bulunduğunu ileri süren Çil, bu çalışmalara sendikanın elde ettiği kazanımlarla cevap verdiklerini söyledi.

Çil, 'Üye kazanmak uğruna teşkilatımız hakkında yürütülen karalama kampanyalarına en güzel cevabı, sahada ürettiğimiz çalışmalarla veriyoruz. 'Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz' anlayışıyla, 2004 yılından bu yana sabırla ve kararlılıkla elde ettiğimiz kazanımları Kur'an kursu öğreticilerimizin takdirine sunuyoruz.' dedi.

YATILI KURSLARDA NÖBET ÜCRETLERİNE DÜZENLEME

Kur'an kursu öğreticilerinin gündüz ve gece nöbetlerinden kaynaklanan ek ders ücretlerinde iyileştirme yapıldığını belirten Çil, yatılı Kur'an kurslarında gündüz nöbeti tutan öğreticilere her nöbet görevi karşılığında haftalık üç saat daha ek ders ücreti ödenmesinin sağlandığını ifade etti.

Gece nöbeti görevi verilen öğreticilere ise fiilen yerine getirdikleri her nöbet için dört saat daha ek ders ücreti ödenmesine yönelik kazanım elde edildiğini aktardı.

RESMİ GÖREVLENDİRMELERDE EK DERS GÜVENCESİ

Başkanlık veya valilikler tarafından düzenlenen yurt içi eğitim gezisi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilen öğreticilerin ek ders ücretlerinin korunmasına yönelik düzenleme yapıldığını bildiren Çil, genel idari izinli sayılan personelin de bu haktan yararlandığını belirtti.

Çil, öğreticilerin hak ettikleri ek ders ücretlerinin kadrolarının bulunduğu kurum tarafından eksiksiz ödenmesinin güvence altına alındığını söyledi.

KAYIT DÖNEMİNDE ÇALIŞANLARA EK DERS ÜCRETİ

Öğretim yılı başındaki öğrenci kaydı ve planlama çalışmalarında görev yapan Kur'an kursu öğreticilerine de ek ders hakkı getirildiğini açıklayan Çil, yılda beş günü aşmamak üzere fiilen çalışılan her gün için dört saat ek ders ücreti ödenmesinin sağlandığını kaydetti.

YAZ KUR'AN KURSLARINDA SINIR 20 SAATE ÇIKARILDI

Yaz Kur'an kurslarında görev yapan din görevlilerinin haftalık ek ders saati sınırının 15'ten 20 saate yükseltildiğini belirten Çil, bu düzenlemenin yaz döneminde çalışan personelin emeğinin karşılığını alması açısından önemli olduğunu ifade etti.

HAZIRLIK ÖDENEĞİ VE TAZMİNATLAR ARTIRILDI

Kur'an kursu öğreticilerinin eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneğine esas gösterge rakamının 4 bin 500'den 5 bin 500'e yükseltildiğini açıklayan Çil, böylece öğreticilere sağlanan maddi desteğin artırıldığını söyledi.

Kariyer basamaklarındaki tazminat haklarına ilişkin de bilgi veren Çil, Kur'an kursu başöğreticilerinin din hizmetleri tazminatının 5 puanlık artışla 15 puana, uzman Kur'an kursu öğreticilerinin tazminatının ise yine 5 puanlık artışla 10 puana yükseltildiğini bildirdi.

'HAFIZLIK KURSLARINDAKİ TALEPLERİN TAKİPÇİSİYİZ'

Özellikle yatılı hafızlık Kur'an kurslarında görev yapan öğreticilerden ek ders, nöbet ücretleri ve çalışma şartlarına ilişkin talepler aldıklarını belirten Çil, bu taleplerin ilgili kurumlara iletildiğini söyledi.

Çil, şunları kaydetti:

'Hafız yetiştirmenin ne kadar büyük bir emek ve fedakarlık gerektirdiğini biliyoruz. Yatılı hafızlık Kur'an kurslarımızda görev yapan hocalarımızın ek ders, nöbet ve çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik haklı taleplerini yakından takip ediyoruz. Bu taleplerin masada kazanıma dönüşmesi için ilgili bütün merciler nezdinde gerekli girişimleri başlattık ve sürecin takipçisiyiz.'

'ROTAMIZ DEDİKODU DEĞİL, HİZMETTİR'

Diyanet-Sen'in toplu sözleşme görüşmeleri ve Kurum İdari Kurulu toplantılarında Kur'an kursu öğreticilerinin çalışma şartlarının iyileştirilmesi için mücadele ettiğini belirten Çil, sendikanın bu alanda sonuç alan çalışmalar yürüttüğünü savundu.

Yetkili sendika olmanın sorumluluğuyla hareket ettiklerini ifade eden Çil, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Dün olduğu gibi bugün de bütün din görevlilerimizin haklarını savunmaya, yeni haklar elde etmeye ve mevcut kazanımları daha da genişletmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bizim rotamız dedikodu değil, hizmettir.'

Kaynak : PERRE