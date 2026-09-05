Türk Eğitim-Sen, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı boyunca Adıyaman'da ve Türkiye genelinde uygulanmak üzere dört ayrı eylem kararı aldı.

Kararları kamuoyuyla paylaşan Türk Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı İbrahim Ertaş, eğitim çalışanlarının mevzuatta karşılığı bulunmayan ve ücret ödenmeden verilen görevlerle karşı karşıya bırakıldığını savundu.

Anayasa'nın 18'inci maddesinde yer alan 'Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır' hükmünü hatırlatan Ertaş, Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen olarak eğitim çalışanlarının haklarını koruma konusundaki kararlılıklarının süreceğini söyledi.

MESAİ SAATLERİ DIŞINDAKİ GÖREVLERE İTİRAZ

Sendikanın ilk eylem kararı, öğretmenlere mesai saatleri dışında verilen görevlendirmeleri kapsıyor.

Ertaş, ders saatleri dışında düzenlenen kurs, seminer, proje, ev ziyareti ve benzeri çalışmalar için öğretmenlerin istekleri ve rızaları dışında resen görevlendirilmesinin hukuka aykırı olduğu görüşünü dile getirdi.

Sendika üyelerinin, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar istekleri dışında ve karşılıksız olarak verilen, angarya niteliğinde olduğunu değerlendirdikleri görevleri yerine getirmeyeceğini bildiren Ertaş, eğitim çalışanlarının anayasal haklarının korunması gerektiğini vurguladı.

HAFTADA BİRDEN FAZLA NÖBETE KARŞI EYLEM

Türk Eğitim-Sen'in aldığı bir diğer karar, öğretmenlere haftada birden fazla nöbet görevi verilmesine ilişkin oldu.

Sendika kararına göre haftada birden fazla nöbet görevi verilen ancak bu görevlerin karşılığı ödenmeyen üyeler, görev yaptıkları kurumların idarelerine dilekçeyle başvuracak.

Üyeler, başvurularının ardından haftada birden fazla verilen ve karşılığında ücret ödenmeyen nöbet görevlerini yerine getirmeyecek.

'NÖBETÇİ ÖĞRETMEN SERVİS GÖREVLİSİ DEĞİLDİR'

Öğrenci servislerine ilişkin bazı görevlerin nöbetçi öğretmenlere verilmesine de tepki gösteren Ertaş, araç plakası ve sürücü kontrolü yapmak, öğrencilerin araçlara bindirilip indirilmesini sağlamak ve servis gelene kadar öğrencilerin başında beklemek gibi sorumlulukların nöbetçi öğretmenin görevleri arasında bulunmadığını savundu.

Ertaş, Türk Eğitim-Sen üyelerinin öğrenci servisleriyle ilgili olarak görev tanımlarının dışında ve angarya niteliğinde olduğunu değerlendirdikleri işleri üstlenmeyeceğini açıkladı.

SERBEST KIYAFET EYLEMİ SÜRECEK

Türk Eğitim-Sen, kamu kurumlarında uygulanan kılık ve kıyafet sınırlamalarına karşı daha önce başlattığı serbest kıyafet eylemini 2026-2027 eğitim-öğretim yılında da sürdürecek.

Sendika üyeleri, genel ahlak kuralları ile toplumun değer yargılarına uygun olmak şartıyla iş yerlerine serbest kıyafetle gidecek.

'HAKLI MÜCADELEMİZDEN TAVİZ VERMEYECEĞİZ'

Eğitim çalışanlarının mesleki onurunu ve anayasal haklarını korumanın hukuki ve vicdani bir sorumluluk olduğunu belirten Ertaş, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Eğitim çalışanlarının hakkını ve hukukunu koruma kararlılığımız tamdır. Haklı mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz. Türk Eğitim-Sen, eğitim çalışanlarının umudu ve güven kapısı olmaya devam edecektir. Aldığımız eylem kararlarını eğitim çalışanlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.'

Kaynak : PERRE