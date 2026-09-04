Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adıyaman ziyareti kapsamında Valilikte düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldıktan sonra Perre Antik Kenti'nde yürütülen kazı ve koruma çalışmalarını inceledi.

Bakan Ersoy'un programında ayrıca depremde hasar gören ve restorasyonları tamamlanan Merkez Musalla Camii, Besni Kurşunlu Camii ile Abuzer Gaffari Mescidi ve Türbesi'nin yeniden hizmete açılması yer aldı.

Adıyaman'ın tarihi ve kültürel değerlerinin Bakan düzeyinde ele alınması kent açısından önem taşırken, programda Kahta'ya ve ilçedeki turizm alanlarına yer verilmemesi dikkati çekti.

NEMRUT DAĞI PROGRAMDA YER ALMADI

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Nemrut Dağı, yalnızca Kahta'nın değil, Adıyaman'ın uluslararası ölçekte en fazla tanınan turizm değerlerinin başında geliyor.

Nemrut Dağı'nın yanı sıra Arsemia Antik Kenti, Cendere Köprüsü, Karakuş Tümülüsü ve Eski Kahta Kalesi gibi önemli tarihi alanları sınırlarında barındıran Kahta, Adıyaman turizminin temel güzergahlarından birini oluşturuyor.

Buna rağmen Kültür ve Turizm Bakanının Adıyaman programında Kahta'ya ilişkin bir saha ziyareti bulunmaması, 'Adıyaman'ın en önemli turizm merkezlerinden biri neden Bakan'a yerinde gösterilmedi?' sorusunu gündeme getirdi.

KAHTA'NIN SORUNLARINI ANLATMA FIRSATI KAÇIRILDI MI?

Bakan Ersoy'un ziyareti; Kahta'daki tarihi alanların durumu, ulaşım ve çevre düzenlemesi ihtiyaçları, tanıtım eksiklikleri, konaklama kapasitesi ve turizm sezonunun uzatılmasına yönelik beklentilerin doğrudan aktarılması açısından önemli bir fırsat niteliği taşıyordu.

Kahta'nın programa dahil edilmesi halinde Bakan Ersoy, ilçenin turizm değerlerini yerinde inceleyebilecek ve devam eden çalışmalarla çözüm bekleyen sorunlar hakkında doğrudan bilgi alabilecekti.

Ortaya çıkan tablo, ziyaret programının kimler tarafından ve hangi önceliklere göre hazırlandığı sorusunu da beraberinde getirdi.

MİLLETVEKİLLERİ KAHTA'YI BAKANLIK GÜNDEMİNE TAŞIYACAK MI?

Bu noktada Adıyaman milletvekillerine önemli bir sorumluluk düşüyor. Kahta'nın turizm potansiyelinin Ankara'da daha güçlü biçimde gündeme getirilmesi, ilçeye yönelik yeni projelerin hazırlanması ve mevcut turizm alanlarının ihtiyaçlarının karşılanması için milletvekillerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde girişimde bulunması bekleniyor.

Kahta'nın yalnızca turizm sezonunda hatırlanan bir ilçe olmaktan çıkarılması; Nemrut merkezli güzergahın bütün tarihi alanları, doğal güzellikleri, gastronomisi ve kültürel değerleriyle birlikte planlanmasını gerektiriyor.

İlçenin tanıtımının güçlendirilmesi kadar ulaşım, konaklama, çevre düzenlemesi, yönlendirme, ziyaretçi hizmetleri ve turizm altyapısındaki eksikliklerin giderilmesi de önem taşıyor.

KAHTA'NIN DEĞERLERİ SOMUT PROJELER BEKLİYOR

Kahta'nın sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasın yalnızca yerel tanıtım çalışmalarıyla sınırlı kalmaması, ulusal ve uluslararası turizm politikalarının önemli bir parçası haline getirilmesi gerekiyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un ziyaretinin ardından yanıt bekleyen soru ise açık:

Dünyanın tanıdığı Nemrut Dağı'nı, Kommagene medeniyetinin en önemli eserlerini ve Adıyaman turizminin temel güzergahını sınırlarında barındıran Kahta, Kültür ve Turizm Bakanlığının programlarında neden hak ettiği ölçüde yer almıyor?

Kahta'nın beklentisi; yeni ziyaret takvimleri, tanıtım kampanyaları, altyapı yatırımları ve uygulanabilir projelerle ilçenin turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi. Bundan sonraki süreçte gözler, Adıyaman milletvekilleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığından gelecek somut adımlara çevrildi.

Kaynak : PERRE